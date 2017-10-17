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В Башкирии выросли зарплаты - статистика

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии выросли зарплаты - статистика Фото: Олег Яровиков

В Башкирии выросли зарплаты - статистика Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Средняя номинальная начисленная зарплата за январь-август текущего года составила в Башкирии 29 188,7 рубля. Рост к соответствующему периоду 2016 года составил 6,4 процента.

Реальная заработная плата к аналогичному периоду прошлого года составила 2,8 процента. Такие данные приводит Башкортостанстат.

По информации статистиков, средняя зарплата в республике, включая организации малого предпринимательства, достигла в августе 30 187 рублей. В июле она составляла 29 431 рубль.

В начале 2017 года средняя зарплата в регионе равнялась 26 760 рублям.

Теги: статистика, зарплата
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