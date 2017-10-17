Площадка Башкирии вызвала необычайный интерес гостей молодёжного фестиваля в Сочи Фото: Региональный подготовительный комитет РБ, Вера Пояркова, Иван Рогачев











Площадка Башкирии вызвала необычайный интерес гостей молодёжного фестиваля в Сочи Фото: Региональный подготовительный комитет РБ, Вера Пояркова, Иван Рогачев

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи принимают участие порядка 200 делегатов из Башкортостана, еще 50 студентов республики представляют волонтерское сообщество региона.

По словам одного из участников, студента первого курса магистратуры Уфимского государственного авиационного технического университета Ивана Рогачева, Башкортостан представлен на фестивале весьма масштабно. Выставочная площадка республики с хэштегом #медовый край никого не оставляет равнодушным. Башкирский мед в сотах, девушки в национальных костюмах – все это вызывает неподдельный интерес не только у российских студентов, но и у их сверстников из-за рубежа.

«Было приятно в общении с иностранными студентами узнавать, что они слышали о Башкортостане, знают о Салавате Юлаеве, — говорит Иван. – Наша площадка яркая, узнаваемая. Здесь столько позитивных эмоций, радости, таланта, желания поделиться всем, что ты знаешь и умеешь. Мне очень приятно находиться здесь в составе делегации Башкортостана. У нас есть возможность рассказать о республике, о России. Такое бывает один раз».

Как отметил Иван, программа фестиваля очень насыщенная и разнообразная. Но, безусловно, самое главное, это образовательные площадки, которых здесь очень много по разным направлениям: культура, спорт, наука, образование, творчество искусство, экономика, политика и т.д.

«Было интересно послушать авторитетных спикеров. Здесь уже выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, актер, режиссер и сценарист Сергей Безруков, спортсмен, борец классического (греко-римского) стиля, государственный и политический деятель Александр Карелин, дрессировщик Эдгар Запашный и многие другие, — сказал Иван Рогачев.

Прежде чем попасть на фестиваль в Сочи Иван прошел несколько этапов отбора.

«Зная, что конкурс высокий, все-таки рискнули с друзьями подать заявку. В мае меня пригласили на собеседование, в июле сообщили, что я рекомендован к участию, а в сентябре узнал, что точно еду в Сочи», — поделился магистрант УГАТУ в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ».