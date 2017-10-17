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17 октября Вторник

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В столице Башкирии пройдут общественные слушания по созданию зеленого пояса Уфы

ОБЩЕСТВО / Год экологии

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии пройдут общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Уфы. Организаторами выступили региональный штаб ОНФ и Общественная палата республики.

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах. Его принятие инициировали эксперты Общероссийского народного фронта. Благодаря новой законодательной норме вокруг российских городов появится особая зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, и лесные насаждения будут защищены от вырубок. Это позволит сохранить зеленые массивы и облагородить облик городов.

С предложением создать «зеленый щит» вокруг Уфы региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в Общественную палату Башкортостана.

Общественные слушания пройдут 18 октября в ИА «Башинформ», начало в 11.00.

Теги: общественные слушания
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