В Башкирии выбрали самого «народного участкового» полиции Фото: сайт МВД по РБ В Башкирии выбрали самого «народного участкового» полиции Фото: сайт МВД по РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирии завершился отборочный этап всероссийского конкурса «Народный полицейский», который проводится МВД РФ. Победителем признан участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по городу Нефтекамску, майор полиции Борис Хабибуллин.

В ходе конкурса оцениваются профессиональные навыки участников, уровень преступности и раскрываемости в зоне их влияния, качество профилактической работы с населением.

«Для меня важно, чтобы каждый житель моего участка был уверен, что ему помогут, что он под надежной защитой», — говорит лучший участковый региона.

Как рассказывают коллеги Бориса Хабибуллина, жители не только приходят в участковый пункт полиции №13, но и в любое время суток звонят участковому, чтобы сообщить о наболевшем. За 12 лет работы на одном и том же участке Борис Хабибуллин понял, что важнее принимать упреждающие меры, чем принимать участие в уже свершившейся людской трагедии. Поэтому участковый ежедневно обходит свои «владения», общается с населением.

Борис Хабибуллин неоднократно удостаивался наград за безупречную службу. Теперь ему предстоит участие в финальном этапе конкурса, итоги которого будут подведены в середине ноября, сообщили в ОВД Нефтекамска.