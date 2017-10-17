Уфимский планетарий продолжает бесплатный показ документальных фильмов о природе Фото: Уфимский планетарий Уфимский планетарий продолжает бесплатный показ документальных фильмов о природе Фото: Уфимский планетарий

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимский городской планетарий продолжает демонстрацию серии документальных фильмов о природе. 18 октября в 19 часов в рамках экологического киномарафона «Быть или не быть» в планетарии состоится показ фильма «Вода и сила: калифорнийское ограбление». Вход свободный.

Документальная лента «Вода и сила: калифорнийское ограбление» рассказывает о том, как горстка водных баронов получила контроль над самым ценным природным ресурсом, манипулируя им в своих целях. Фильм обращен к будущему, подтверждая опасения о том, что вода станет растущим источником конфликтов во всём мире. Режиссер Марина Зенович показывает торговлю водой, когда права на нее передаются самым богатым покупателям, контролирующим этот ресурс, которого становится всё меньше год от года.

Создатели фильма считают, что большинство из нас не сомневаются в том, что вода в кранах будет всегда. Однако уже сейчас весь мир оказывается перед лицом суровой реальности: вода является настоящим товаром и очень быстро растет в цене.