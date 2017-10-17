Школьник, пострадавший в ДТП в Туймазинском районе Башкирии, нуждается в помощи Фото: Евгения, Instagram Школьник, пострадавший в ДТП в Туймазинском районе Башкирии, нуждается в помощи Фото: Евгения, Instagram

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Семья Ильяса Фасхутдинова, одного из четверых пострадавших школьников в аварии в Туймазинском районе, нуждается в помощи. Об этом агентству «Башинформ» сообщила мать подростка Венера Фасхутдинова. Средства можно перечислить на карту Сбербанка: 4276 8060 2689 41534153 (Фасхутдинова Венера Викторовна). Карта прикреплена к мобильному телефону 8-937-321-88-34.

По ее словам, Ильяс сейчас находится в Республиканской детской клинической больнице.

«Состояние его стабильное, но врачи говорят, что «скачут» анализы, нестабильный гемоглобин», — рассказала она. Родительницу предупредили, что предстоит еще несколько сложных операций. Врачи диагностировали у пациента перелом обеих ног в области голени, перелом стопы левой ноги, перелом ключицы и острый ушиб головного мозга.

Венера Фасхутдинова одна воспитывает трех сыновей. Пока она ухаживает за Ильясом в Уфе, ее старший 18-летний и младший четырехлетний сыновья остались у родственников в Туймазах. Работу в детском саду на время пришлось оставить.

Страшное ДТП в Туймазинском районе произошло в пятницу, 13 октября. Автомобиль ВАЗ-2115 влетел в группу школьников, фотографировавшихся возле стелы. Четыре ребенка получили травмы и были госпитализированы. Известно, что 26-летний водитель сел за руль, не имея прав. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.