В Уфе обсудят диагностику и лечение опасных инфекций Фото: Гузель Хасанова В Уфе обсудят диагностику и лечение опасных инфекций Фото: Гузель Хасанова

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Святохина/.

23 октября Башкирский государственный медицинский университет совместно с Национальным научным обществом инфекционистов и Минздравом РБ проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Инфекционные болезни: наука, практика, обучение», посвященную 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России с проведением Национальной школы по инфекционным болезням.

Как рассказала агентству «Башинформ» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета Гузель Хасанова, цель мероприятия — повышение уровня знаний врачей широкого круга врачебных специальностей (терапевты, педиатры, инфекционисты, гепатологи, эпидемиологи) по наиболее распространенным и актуальным инфекционным заболеваниям, регистрируемым в повседневной клинической практике.

Конференция аккредитована в координационном Совете по непрерывному медицинскому образованию НМО при Минздраве России по специальностям: инфекционные болезни, гастроэнтерология, лечебное дело, медико-профилактическое дело, общая врачебная практика (семейная медицина), организация здравоохранения и общественное здоровье, педиатрия, терапия, фтизиатрия, эпидемиология.

Конференция будет проходить в корпусе №10 БГМУ по адресу: ул. Театральная, 2. Регистрация участников: 09.00 — 10.00. Начало конференции: 10.00.

В конференции примут участие ведущие ученые, профессора в области инфектологии, члены-корреспонденты РАН, представители Роспотребнадзора.