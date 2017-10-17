В Башкирии предприятие раскапывало известняк на шихане Куштау Фото: Управление по госохране культурных объектов РБ В Башкирии предприятие раскапывало известняк на шихане Куштау Фото: Управление по госохране культурных объектов РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ишимбайский городской суд оштрафовал на 350 тысяч рублей АО «Сырьевая компания», проводившее на шихане Куштау работы по поиску и оценке известняков для нужд химической промышленности. Иск подало Управление по госохране объектов культурного наследия. Проверка была проведена после получения ряда обращений, отметили в ведомстве. Выяснилось, что раскопки древней горы проводились без разрешения. По правилам компания должна была запросить его у госорганов, а при выдаче разрешения на земляные работы учитываются данные историко-культурной экспертизы.

В результате предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение закона об охране объектов культурного наследия, и на 150 тысяч — за проведение работ без разрешения.

Ближний к Стерлитамаку шихан Шахтау разработан полностью. Шихан Куштау находится на ценной природной территории. Тратау с 1965 года является памятником природы. Статус Юрактау — самой отдаленной горы, не определен. В Управлении прокомментировали, что три оставшихся шихана «являются объектами культурного наследия частично».

АО «Сырьевая компания» — один из главных поставщиков сырья для стерлитамакских заводов. На предприятии отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на отпуск гендиректора.