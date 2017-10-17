В Башкирии стартовал конкурс «На лучшее освещение вопросов качества в СМИ» Фото: Depositphotos.com В Башкирии стартовал конкурс «На лучшее освещение вопросов качества в СМИ» Фото: Depositphotos.com

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане объявлено о начале конкурса среди журналистов «На лучшее освещение вопросов качества в СМИ». Его организаторами выступили Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РБ, Агентство печати и средств массовой информации и Союз журналистов Башкортостана.

Конкурс среди журналистов на лучшее освещение вопросов качества в СМИ проводится в регионе с 2002 года.

Главная цель — освещение вопросов качества, конкурентоспособности и безопасности товаров и услуг.

Конкурс проводится по номинациям «Газетные и журнальные публикации», «Интернет-публикации», «Телевизионная передача», «Радиопередача».

В рамках творческого состязания в этом году появились три дополнительные номинации: «Лучший телевизионный проект», «Лучший проблемный материал» и «Лучший проект на национальном языке».

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 января по 25 октября 2017 года. Количество материалов не ограничено, как и жанры работ. Это могут быть интервью, репортаж, очерк, проблемная статья и т.д.

Основные критерии оценки: актуальность темы и оригинальная подача. Итоги конкурса подводятся традиционно во Всемирный день качества. В этом году он отмечается 9 ноября.

Победителей ждут дипломы и подарки.

Конкурсные работы принимаются по адресу: 450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, к. 7-4, Центр стандартизации и метрологии Башкортостана.

Материалы принимаются также в Агентстве по печати и средствам массовой информации РБ по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 45, к. 420 и в Союзе журналистов РБ по адресу: 450069, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, к. 1007.

Уточнить информацию о конкурсе можно по телефону 8 (347) 272-87-77 и на сайте ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан».