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17 октября Вторник

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В Уфе презентуют сборник башкирской музыки, изданный известным российским музыкантом в Екатеринбурге

КУЛЬТУРА

В Уфе презентуют сборник башкирской музыки, изданный известным российским музыкантом в Екатеринбурге Фото: http://m.74.ru

В Уфе презентуют сборник башкирской музыки, изданный известным российским музыкантом в Екатеринбурге Фото: http://m.74.ru

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится концерт-презентация нового сборника «Башкирская музыка для балалайки». Издание подготовил народный артист России, профессор Шаукат Амиров, экс-ректор Уральской государственной консерватории (Екатеринбург).

«Наш коллега Шаукат Амиров подготовил этот сборник к своему 70-летнему юбилею, который отмечал летом. В него вошли переложения для балалайки произведений известных башкирских композиторов Заимова, Исмагилова, Инякина, Кукубаева, Касимова», — рассказал кандидат искусствоведения, профессор Раджап Шайхутдинов.

Концерт-презентация состоится 19 октября в Концертном зале ССМК. В программе примут участие лауреаты международных конкурсов Лира Ястребова, студенты Уральской консерватории Артур Гатиятуллин, Асия Латыпова и учащиеся уфимского Среднего специального музыкального колледжа Амир Жалимов и Илья Вышегородцев, а также известный ансамбль «Забава» (руководитель народный артист РБ Виктор Ярцев).

Шаукат Амиров — один из лучших балалаечников страны, выступает во многих городах России и странах мира: Германии, Голландии, Италии, Франции и Японии, во Вьетнаме, в Корее, Чехословакии и на Филиппинах. Выдающийся музыкант-исполнитель, заслуженный педагог, на протяжении уже более 40 лет он ведет интенсивную концертно-исполнительскую деятельность.

Теги: народная музыка
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