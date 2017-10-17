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УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О примирительных камерах, установлении предельных цен на жилье и карточном распределении квартир рассказала газета «Вперед!» в октябре 1917 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Одним из самых тяжелых последствий войны — особенно для городских жителей — явилось небывалое обострение квартирного вопроса», — говорится в газете уфимских социал-демократов. В августе 1916 года правительство царской России издало закон, запрещающий повышать цены на жилье. Однако этот нормативный акт, громкий по названию и принятый в интересах «много имущих классов», давал домовладельцам множество лазеек, обходов закона. В итоге цены на жилье продолжали расти до бешеных размеров, а не соглашавшиеся с этим квартиранты просто выбрасывались на улицу.

Менее чем за три месяца до Октябрьской революции, 5 августа 1917 года, временным правительством был принят новый, более совершенный закон «об установлении предельных цен на квартиры и другие помещения». Надзор за соблюдением этого закона, «налагающего узду на аппетиты домовладельцев и на их произвол», возлагался на примирительные жилищные камеры, образуемые городскими думами. В состав «примирительных камер» входили его председатель и четыре представителя от домовладельцев и квартиронанимателей. Издание поясняет, что «примирительные камеры устанавливают нормальные размеры квартирной платы и разбирают споры между наймодавцами и нанимателями».

При этом надо было бороться не только с удорожанием квартир, но и с их недостатком. С этой целью проводились специальные мероприятия, «ведущие к равномерности использования существующих квартир». «Недопустимо, чтобы в барских домах в 7-10 комнатах жила семья в два человека, а на окраине в каморке площадью 6 аршин на 9 погибало медленной смертью 12-15 человек», — отмечается в публикации.

Закон временного правительства этой стороны жилищного вопроса не касался, хотя она была не менее важна, чем повышение квартплаты. В этой связи газета приводит в пример опыт других городов. «В соседней Самаре, например, в Москве вводится уже своего рода карточное распределение квартир. На эту сторону вопроса нашей думской жилищной комиссии надо уделить сугубое внимание», — сообщило уфимское издание.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.