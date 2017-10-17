Бизнесмены из Башкирии выехали в Норвегию на форум «Регионы России» Фото: Минэкономразвития РБ Бизнесмены из Башкирии выехали в Норвегию на форум «Регионы России» Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Осло сегодня, 17 октября, открылся бизнес-форум «Регионы России». В нем участвует делегация из Башкирии, в которую вошли предприниматели и чиновники из ЗАТО Межгорье, Белорецкого и Караидельского районов, представители Российского экспортного центра. Цель форума — проинформировать норвежские деловые круги о российских регионах и их инвестиционной привлекательности, а также установить первичные контакты с зарубежными бизнес-ассоциациями, сообщили в Минэкономразвития РБ. Презентацию провел глава ведомства Сергей Новиков.

В 2016 году объем внешней торговли с Норвегией составил более 6 млн долларов США. Экспорт поставляемой продукции включает в основном минеральное топливо, в республику импортировалось норвежское оборудование. Министр предложил расширить сферы взаимодействия в части поставок в Норвегию оборудования горнодобывающей и металлургической промышленности. Более того, Башкортостан готов экспортировать продукцию химической промышленности, оборудование для нефтегазовых месторождений, черные металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также предоставлять услуги по проектным, строительно-монтажным и электромонтажным работам в сферах нефтегазодобычи, энергетики, судостроения, нефтехимии и нефтепереработки.

В части инвестиционных проектов Башкирия предлагает развивать совместные проекты в нефтегазовой промышленности, строительстве, машиностроении, в области лесного хозяйства, рыбоводства и медицины.

Глава администрации Караидельского района Ильдар Гарифуллин выделил для сотрудничества лесную промышленность, сельское хозяйство и туризм. Свою инжиниринговую компанию «ГСИ-Снема» представил генеральный директор Руслан Хайруллин.

Делегация запланировала посещение крупнейшей в Скандинавии международной строительной выставки «Бюгг Райс Дей 2017», которая представляет передовые технологии в строительной отрасли. Далее состоятся встречи в Норвежской ассоциации муниципальных и губернских администраций.