Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

Бизнесмены из Башкирии выехали в Норвегию на форум «Регионы России»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Бизнесмены из Башкирии выехали в Норвегию на форум «Регионы России» Фото: Минэкономразвития РБ

Бизнесмены из Башкирии выехали в Норвегию на форум «Регионы России» Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Осло сегодня, 17 октября, открылся бизнес-форум «Регионы России». В нем участвует делегация из Башкирии, в которую вошли предприниматели и чиновники из ЗАТО Межгорье, Белорецкого и Караидельского районов, представители Российского экспортного центра. Цель форума — проинформировать норвежские деловые круги о российских регионах и их инвестиционной привлекательности, а также установить первичные контакты с зарубежными бизнес-ассоциациями, сообщили в Минэкономразвития РБ. Презентацию провел глава ведомства Сергей Новиков.

В 2016 году объем внешней торговли с Норвегией составил более 6 млн долларов США. Экспорт поставляемой продукции включает в основном минеральное топливо, в республику импортировалось норвежское оборудование. Министр предложил расширить сферы взаимодействия в части поставок в Норвегию оборудования горнодобывающей и металлургической промышленности. Более того, Башкортостан готов экспортировать продукцию химической промышленности, оборудование для нефтегазовых месторождений, черные металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также предоставлять услуги по проектным, строительно-монтажным и электромонтажным работам в сферах нефтегазодобычи, энергетики, судостроения, нефтехимии и нефтепереработки.

В части инвестиционных проектов Башкирия предлагает развивать совместные проекты в нефтегазовой промышленности, строительстве, машиностроении, в области лесного хозяйства, рыбоводства и медицины.

Глава администрации Караидельского района Ильдар Гарифуллин выделил для сотрудничества лесную промышленность, сельское хозяйство и туризм. Свою инжиниринговую компанию «ГСИ-Снема» представил генеральный директор Руслан Хайруллин.

Делегация запланировала посещение крупнейшей в Скандинавии международной строительной выставки «Бюгг Райс Дей 2017», которая представляет передовые технологии в строительной отрасли. Далее состоятся встречи в Норвежской ассоциации муниципальных и губернских администраций.

Теги: Норвегия, форум, бизнес, бизнес-форуминвестиции
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть