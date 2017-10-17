Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,142 млн тонн Фото: Минсельхоз РБ Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил 1,142 млн тонн Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане продолжается уборка сахарной свеклы. По последним данным Минсельхоза республики, выкопано более 1,142 млн тонн корнеплодов при средней урожайности 306 центнеров с гектара. Вывезено с полей на сахарные заводы — свыше 637 тысяч тонн.

В этом году самая высокая урожайность сахарной свеклы отмечается в хозяйствах Уфимского и Гафурийского районов — 385 и 383 центнера с каждого гектара, соответственно.

На сегодняшний день сахарная свекла убрана с площади более 37,3 тысячи га, что составляет 72 процента от плана. Полностью завершена уборка корнеплодов в трех районах — Миякинском, Федоровском и Ишимбайском.