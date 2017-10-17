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Из-за ящура ветслужба Башкирии начинает выдачу спецразрешений производителям животноводческой продукции

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Из-за ящура ветслужба Башкирии начинает выдачу спецразрешений производителям животноводческой продукции Фото: Олег Яровиков

Из-за ящура ветслужба Башкирии начинает выдачу спецразрешений производителям животноводческой продукции Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По мнению экспертов, проблем с реализацией животноводческой продукции, в том числе за пределами Башкортостана, из-за вспышки ящура в республике не должно быть. Нужна лишь соответствующая ветеринарная справка, которую ветеринарная служба начинает выдавать предприятиям АПК региона в бумажном виде.

Как подчеркнули в Минсельхозе РБ, в самое ближайшее время ситуация по закупу и реализации животноводческой продукции из Башкортостана в другие регионы страны выправится. Этот вопрос уже решается на уровне федеральных надзорных органов.

Как сообщало агентство «Башинформ», вирус ящура был обнаружен в двух районах — Туймазинском и Буздякском.

По предварительным данным, причиной мог стать завоз носителей ящура из регионов Центральной Азии.

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.

Теги: ящур, ветслужба
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