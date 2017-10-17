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Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии

ОБЩЕСТВО

Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии Фото: Олег Яровиков

Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России проводит в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получает в подарок сборник кроссвордов. При покупке на сумму более 500 рублей — книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.

Цель акции — не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

«Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, что данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции, и повысит спрос на газеты и журналы», — отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.

Теги: Почта России
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