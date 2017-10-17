В столице Башкирии все речные паромные переправы прекратили свою работу Фото: автор В столице Башкирии все речные паромные переправы прекратили свою работу Фото: автор

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В связи с завершением навигации-2017 все речные паромные переправы столицы Башкортостана 16 октября прекратили свою работу. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь городской «Службы спасения 112» Яна Калинина.

По информации городской Службы речных переправ, в Уфе в сезон функционируют семь переправ. Пассажирские переправы расположены в районе ДОКа, Сипайлово, Трамплина, ВДНХ, а также Чесноковки и острова Козарез. Одна грузовая переправа находится на ДОКе.