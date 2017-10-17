УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Осужденным, отбывающим лишение свободы в строгих условиях в исправительных колониях особого режима, в том числе осуждённым пожизненно, разрешено одно длительное свидание в год. Эту возможность получат также граждане, отбывающие лишение свободы на строгом режиме в тюрьмах. Президент России внес соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, в целях гуманизации условий отбывания наказания и обеспечения их дифференциации для различных категорий осуждённых к лишению свободы, предусматривается увеличить количество свиданий осуждённым, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего и строгого режимов, а также разрешить длительные свидания осуждённым, отбывающим наказание в строгих условиях в воспитательных колониях.

Реализация положений Федерального закона позволит создать условия для сохранения осуждёнными к лишению свободы семейных, родственных и иных социально полезных связей.