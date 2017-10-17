Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

Владимир Путин разрешил пожизненно осужденным длительные свидания

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Осужденным, отбывающим лишение свободы в строгих условиях в исправительных колониях особого режима, в том числе осуждённым пожизненно, разрешено одно длительное свидание в год. Эту возможность получат также граждане, отбывающие лишение свободы на строгом режиме в тюрьмах. Президент России внес соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, в целях гуманизации условий отбывания наказания и обеспечения их дифференциации для различных категорий осуждённых к лишению свободы, предусматривается увеличить количество свиданий осуждённым, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего и строгого режимов, а также разрешить длительные свидания осуждённым, отбывающим наказание в строгих условиях в воспитательных колониях.

Реализация положений Федерального закона позволит создать условия для сохранения осуждёнными к лишению свободы семейных, родственных и иных социально полезных связей.

Теги: Президент России
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть