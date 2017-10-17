На въезде в столицу Башкирии наблюдается четырехкилометровый затор
На въезде в столицу Башкирии наблюдается четырехкилометровый затор Фото: Яндекс. Карты
На въезде в столицу Башкирии наблюдается четырехкилометровый затор Фото: Яндекс. Карты
УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На въезде в столицу Башкортостана образовался многокилометровый затор. Затрудненное движение транспорта зафиксировано днем 17 октября на трассе Уфа-Аэропорт, напротив торгового центра «Мега». Скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась почти на четыре километра. На данном отрезке проезжей части произошло два ДТП, а также ведутся ремонтные работы. Вероятно, эти факторы и стали причиной затора.