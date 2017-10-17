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В Башкирии прокуратура назвала школы, где процветают поборы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии прокуратура назвала школы, где процветают поборы Фото: Башинформ

В Башкирии прокуратура назвала школы, где процветают поборы Фото: Башинформ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии прокуроры пресекли свыше 200 нарушений при сборе денег с родителей. Надзорное ведомство опротестовало 186 школьных положений, обязывавших родителей оказывать материальную помощь. Более 30 сотрудников школ, где выявлены поборы привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В числе нарушителей — Башкирская гимназия—интернат Белебея, где за последние два года собрано более полумиллиона рублей. Указанную сумму внесли родители, получившие квитанции с фиксированными суммами. По требованию прокуратуры незаконная практика сбора денежных средств прекращена.

Прокурорские проверки также показали, что в школах не соблюдались правила безопасности. По представлению ведомства в столице Башкирии предстоит оснастить две школы системами видеонаблюдения.

В школе №7 г.Сибая после прокурорского вмешательства отремонтирована хоккейная коробка. До проверки из ее стен торчали гвозди и другие острые элементы, а часть металлического ограждения не была должным образом закреплена, что могло привести к его обрушению.

Руководство 37 школ не проверило наличие судимости у новых сотрудников. За допущенные нарушения 33 директора уже привлечены к административной ответственности.

Теги: Прокуратура РБ, поборы в школах
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