УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Уфу приехал Бурятский государственный театр кукол «Ульгэр». С завтрашнего дня на протяжении четырех дней артисты из Улан-Удэ будут выступать на сцене Башкирского театра кукол.

«Мы недавно открыли 86-й театральный сезон, буквально месяц назад прогремели наши премьеры. Гастроли наших коллег — нечастое явление, потому очень ценное, — отметил директор Башкирского театра Альберт Имамутдинов. — Нам вдвойне приятно и ответственно, что мы участвуем в грандиозном проекте «Большие гастроли». Около 77 регионов России — участники проекта, более 100 театров в его рамках покажут около 2900 спектаклей. Этот обмен будет способствовать тому, чтобы мы переняли опыт коллег, увидели, как строится репертуар, на каком языке разговаривают наши коллеги из других регионов со зрителями. Это будет стартом для того, чтобы мы дальше развивались, углублялись в нашу профессию».

18 октября Бурятский театр в Уфе покажет спектакль по пьесе художественного руководителя театра Эрдэни Жалцанова «Дочь Байкала — Ангара». В основе постановки — известная легенда о любви и о том, как единственная, любимая дочь Байкала, красавица Ангара убежала от отца к возлюбленному — богатырю Енисею.

21 октября жители и гости города увидят интерактивное музыкальное представление для детей и подростков «Puppet Party». Зрителей ждут завораживающие волшебные превращения, фокусы, веселые скетчи, музыкальные пародийные номера.

«Мы работаем на двух языках — русском и бурятском, у нас есть спектакли и классические, и национальные. Среди 18 артистов в труппе театре служат русские, буряты и монголы. Большинство артистов-кукловодов — выпускники Санкт-петербургской академии театрального искусства», — говорит директор Бурятского театра Баирма Дашидорджиева.

Руководитель театра пояснила, что «Ульгэр» в переводе с бурятского языка означает «сказка», «легенда». Бурятский государственный театр кукол «Ульгэр» — обладатель четырех «Золотых масок», единственный в Бурятии театр для детей и юношества. Основан в 1967 году и в этом сезоне отмечает полувековой юбилей. После Уфы театр отправится на гастроли в Йошкар-Олу и Казань.

В свою очередь, в ноябре Башкирский государственный театр кукол поедет на гастроли в Улан-Удэ, где покажет спектакль по пьесе Михаила Супонина «Золотой волос».