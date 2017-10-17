В Уфе опять обнаружили и уничтожили импортный сыр
В Уфе опять обнаружили и уничтожили импортный сыр Фото: Башкортостанская таможня
В Уфе опять обнаружили и уничтожили импортный сыр Фото: Башкортостанская таможня
УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе очередная проверка складов завершилась изъятием и уничтожением партии сыра, завезенного из стран Евросоюза. В одном из торгово-распределительных рынков в центре города сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора обнаружили 20 кг сыра производства Германии и Голландии. Это был шестой случай выявления санкционного сыра в текущем году, напомнили в Башкортостанской таможне.