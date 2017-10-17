В Уфе из здания на Верхнеторговой площади эвакуировали людей из-за возгорания Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ В Уфе из здания на Верхнеторговой площади эвакуировали людей из-за возгорания Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 17 октября в 12.25 поступило сообщение о возгорании в здании на улице Верхнеторговая площадь. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ проинформировали, что на место пожара прибыли сотрудники первого подразделения. Они обнаружили тление утеплителя кровли на площади 2 кв. метра. Огнеборцы эвакуировали из здания 10 человек.

Пожар удалось потушить через 13 минут после сигнала.

На месте работали силы и средства МЧС — шесть единиц техники и 16 человек.