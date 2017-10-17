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В Башкирии активисты ОНФ устроили субботник на берегу реки Сим

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии активисты ОНФ устроили субботник на берегу реки Сим Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ устроили субботник на берегу реки Сим Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта организовали субботник на берегу реки Сим. В нем принимала участие и команда «Молодежки ОНФ». Участники акции привели в порядок прибрежную зону, которая является популярным местом отдыха местных жителей и туристов, сообщили в региональном штабе.

«Экологические акции на берегу Сима мы проводим регулярно, – рассказала активист «Молодежки ОНФ» Ксения Егошина. – Мы все прекрасно понимаем, что нельзя ждать, пока кто-то придет и наведет порядок. Нужно действовать самим, а за нами подтянутся и другие. Призываем всех отдыхающих не только вывозить свой мусор после отдыха, но и отходы, которые оставили несознательные граждане. Только так мы сможем сохранить нашу уникальную природу и это будет вклад каждого из нас в экологическое благополучие региона».

Также активисты регионального отделения ОНФ призвали молодежь подключаться к молодежному направлению Народного фронта и принять участие в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!», который нацелен на формирование чувства социальной ответственности, самоорганизации, взаимопомощи в молодежной среде и обществе в целом.

Теги: ОНФ, акции, экология
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