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С 2018 года страховщики намерены сами определять тарифы ОСАГО

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Российский союз автостраховщиков подготовил «дорожную карту» перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы. Проект уже направлен в Центробанк, сообщает «РБК».

Концепция либерализации ОСАГО предполагает, что с 1 июля 2018 года Центробанк откажется от регулирования пяти коэффициентов, касающихся использования автотранспорта, возраста и стажа водителя, ограничений по допуску за руль, мощности автомобиля и использования прицепа.

При этом за регулятором остается определение максимального базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц.

С 1 января 2020 года Центробанк должен полностью отказаться от влияния на тарифы ОСАГО.

Кроме того, Российский союз автостраховщиков подготовил второй вариант «дорожной карты», по которому с июля 2018 года Центробанк отказывается от регулирования четырех коэффициентов.

Полный отказ от регулирования ОСАГО Центробанком и в этом варианте должен произойти с начала 2020 года.

Теги: ОСАГО
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