В Уфе малолетние дети остались в иномарке без присмотра взрослых Фото: скриншот видео анонимного автора из группы bash.dtp.official, Instagram В Уфе малолетние дети остались в иномарке без присмотра взрослых Фото: скриншот видео анонимного автора из группы bash.dtp.official, Instagram

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе двое малолетних детей остались одни в машине. Очевидец анонимно прислал 17 октября в автогруппу в Instagram видео. По словам автора, белая иномарка стояла рядом с домом №8 по улица Жукова.

«Дети остались в машине одни. Данные с номером переданы в ГИБДД», — говорится в описании к видео.

На записи видно, как двое несовершеннолетних детей расположились на передних сиденьях иномарки: мальчик постарше — на пассажирском месте, помладше — на месте водителя. Судя по видео, на задних сиденьях никого нет в момент съемки.