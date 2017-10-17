Молодежь Башкирии дискутирует с мировыми и российскими политиками на фестивале в Сочи Фото: пресс-служба Единой России Молодежь Башкирии дискутирует с мировыми и российскими политиками на фестивале в Сочи Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Делегация Башкирии активно участвует в дискуссионных площадках Фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Помимо образовательной программы предусмотрены различные спортивные и культурные мероприятия. Так, каждый желающий мог принять участие в марафоне – забеге на 4000 метров, по итогам которого вручалась памятная медаль. А самые спортивные смогли сдать нормы ГТО и получить желанный значок. Среди участников фестиваля есть и представитель регионального исполкома «Единой России» — главный специалист Александр Онищенко. Он уже успел посетить ряд интересных встреч, сообщили в региональном отделении партии.

«Открытие фестиваля было невероятным. Это настоящее шоу, в ходе которого поднимались серьезные вопросы, такие как: загрязнение планеты, доступность медицины и образования, борьба с раком, забота об «особенных детях». В первый образовательный день я побывал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, бывшим министром иностранных дел Италии Франко Фраттини, а так же на Олимпийском уроке с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым и чемпионами: кубинской волейболисткой Юмилкой Руис, российским пловцом Александром Поповым, российским борцом Александром Карелиным», — поделился впечатлениями участник.

Уже сегодня молодых людей, выбравших политический блок, ждут встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой и директором департамента информации и печати Министерства Иностранных дел РФ Марией Захаровой.

Напомним, из Башкортостана участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи стали 200 молодых людей, еще 50 человек из республики приехали в качестве волонтеров. Попасть в это число счастливчиков было достаточно сложно. На одно место в конкурсе претендовали 10 человек. Отбор проходил в несколько этапов, по результатам которых были выявлены лучшие из лучших – лидеры молодежных общественных организаций, успешные студенты, молодые парламентарии, ученые, представители рабочей молодежи.

Открыл фестиваль Президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал молодежи всегда добиваться поставленных целей, быть смелее и настойчивее в их достижении.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи продлится до 22 октября.