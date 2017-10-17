В Башкирии пятилетней девочке отказали в льготном предоставлении дорогостоящего лекарства Фото: автор В Башкирии пятилетней девочке отказали в льготном предоставлении дорогостоящего лекарства Фото: автор

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура города Октябрьского организовала проверку по жалобе о нарушении прав ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение. Надзорное ведомство выяснило, что у девочки в младенческом возрасте врачи диагностировали редкое тяжелое заболевание и сделали операцию по удалению опухоли.

Сейчас пятилетнему ребенку требуется ежедневный прием иммунодепрессантов. По заключению консилиума врачей, эти препараты являются жизненно необходимыми и не подлежат замене. Приблизительная стоимость медикамента составляет более 50 тысяч рублей в месяц.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что Минздрав РБ отказал в льготном предоставлении препарата, так как он не включен в республиканскую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В свою очередь, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не предполагает установления каких-либо ограничительных перечней лекарств, необходимых больным, страдающим редкими заболеваниями. Исходя из этого, прокурор Октябрьского обратился в суд, потребовав от местной больницы и регионального министерства бесплатно обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом в необходимом количестве.

Октябрьский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил их в полном объеме. Прокуратура взяла исполнение решения суда на контроль.