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Сергей Семак и его жена Анна получили премию «Крылья аиста» за помощь детям-сиротам

ОБЩЕСТВО

Сергей Семак и его жена Анна получили премию «Крылья аиста» за помощь детям-сиротам Фото: с сайта клуба

Сергей Семак и его жена Анна получили премию «Крылья аиста» за помощь детям-сиротам Фото: с сайта клуба

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак и его супруга Анна стали обладателями премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста». Чета отмечена в номинации «Персона». Торжественная церемония вручения премии и памятной статуэтки в виде летящего аиста и ребенка состоялась накануне в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщила корреспонденту агентства «Башинформ» Анна Семак.

В прошлом году Сергей Семак вместе с супругой Анной удочерил девочку с ограниченными возможностями, ставшую восьмым ребенком в семье. Девочку зовут Татьяна, ей уже 11 лет. Также Семаки воспитывают сына Сергея от первого брака — Илью, дочь жены Анны от первого брака — Майю и общих детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву и Иларию.

Справка. Премия «Крылья аиста» учреждена департаментом труда и социальной защиты населения Москвы в целях выражения общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве, и популяризации семейного устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Теги: помощь детям-сиротам
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