Информация о вирусе ящура, найденном в продукции компании «Вимм-Билль-Данн» в Башкирии, - ложная - Роспотребнадзор по РБ Фото: Олег Яровиков Информация о вирусе ящура, найденном в продукции компании «Вимм-Билль-Данн» в Башкирии, - ложная - Роспотребнадзор по РБ Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня в соцсетях и в мобильном мессенджере WhatsApp жители Башкортостана получают сообщения, предостерегающие их от покупки и употребления молочной продукции компании «Вимм-Билль-Данн».

В частности, граждане делятся следующими сообщениями: «Было совещание с участием Роспотребнадзора: в молочной продукции «Вимм-Билль-Данн» нашли ящур, произведённая с 11 октября продукция отзывается с продажи и уничтожается. Бренды компании: «Домик в деревне», «Агуша», «Иммунеле», сыр «Ламбер», «Весёлый молочник», «Чудо», «Кубанская буренка». Не покупайте!!! Всё выкиньте!». Тексты такого содержания граждане пересылают своим близким.

Однако, как стало известно агентству «Башинформ», это ложная информация, которая не имеет под собой фактических доказательств, что подтверждено Роспотребнадзором по РБ.

«Данное сообщение носит фейковый характер. Все продукты животноводства, прошедшие термическую обработку, не опасны для жизни и здоровья людей. Речь идет как о пастеризованном и кипяченом молоке, так и о колбасной продукции или приготовленном мясе», — отметила руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова.

Ящур — вирусное заболевание, распространенное среди животных. Вирус проникает в организм человека через слизистые оболочки полости рта и поврежденные участки кожи. Болезнь сопровождается высокой температурой, головными и мышечными болями, отеком слизистых оболочек. Заболевание лечится.

Вспышка ящура была обнаружена в Туймазинском районе. С 5 октября там введен режим чрезвычайной ситуации.