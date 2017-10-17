В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса, пассажирка погибла Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса, пассажирка погибла Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на 1324 километре трассы М7 произошло ДТП со смертельным исходом. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что, по предварительным данным, у машины «Лада Приора», ехавшей со стороны Уфы, лопнуло колесо. В итоге автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Автомобилем управлял пожилой мужчина, в салоне находилась пенсионерка. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Водитель не пострадал.