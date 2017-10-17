Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

Юная шахматистка из сельской школы стала стипендиатом главы Башкирии

СПОРТ

Юная шахматистка из сельской школы стала стипендиатом главы Башкирии

Фото: Федерация шахмат РБ

Юная шахматистка из сельской школы стала стипендиатом главы Башкирии

Фото: Федерация шахмат РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Одна из самых перспективных спортсменок Башкирии, 13-летняя Камилла Байбурина стала в наступившем учебном году стипендиатом главы республики. В истории современных шахмат республики подобное знаковое событие уже происходило. В 2015-2016 годах лауреатами становились юные шахматисты Альшеевского района — Диана Кулешова и Алмаз Мингазов. Стипендии выплачиваются наиболее одаренным учащимся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих профессиональные программы в сферах искусств, физической культуры и спорта.

Камилла Байбурина — ученица 7-го класса Чишминской средней общеобразовательной школы №1 Чишминского района. Она уже более восьми лет занимается шахматами и за это время добилась значительных успехов. Имея звание кандидата в мастера, она достойно представляет республику на самых серьезных международных и всероссийских соревнованиях. Всем запомнились ее яркие выступления на всероссийских турнирах и Азиатских играх, победы на этапах Кубка России. В июле Камилла участвовала в матче Китай — Россия в составе сборной России. Последним ярким спортивным достижением Камиллы Байбуриной стало первое место в индивидуальном и командном зачетах на чемпионате России среди сельских школьников — тем самым она продолжила победные традиции сельских шахматисток: в 2012 году победительницей была Сюмбель Ахунова из Дуванского района, в 2014 году — Диана Кулешова из поселка Раевский.

Сейчас Камилла Байбурина готовится к старту в чемпионате Приволжского федерального округа, где намерена еще раз подтвердить свою высокую квалификацию, сообщили в Федерации шахмат РБ.

Теги: шахматы, стипендии главы РБ
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть