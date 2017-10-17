Юная шахматистка из сельской школы стала стипендиатом главы Башкирии Фото: Федерация шахмат РБ Юная шахматистка из сельской школы стала стипендиатом главы Башкирии Фото: Федерация шахмат РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Одна из самых перспективных спортсменок Башкирии, 13-летняя Камилла Байбурина стала в наступившем учебном году стипендиатом главы республики. В истории современных шахмат республики подобное знаковое событие уже происходило. В 2015-2016 годах лауреатами становились юные шахматисты Альшеевского района — Диана Кулешова и Алмаз Мингазов. Стипендии выплачиваются наиболее одаренным учащимся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих профессиональные программы в сферах искусств, физической культуры и спорта.

Камилла Байбурина — ученица 7-го класса Чишминской средней общеобразовательной школы №1 Чишминского района. Она уже более восьми лет занимается шахматами и за это время добилась значительных успехов. Имея звание кандидата в мастера, она достойно представляет республику на самых серьезных международных и всероссийских соревнованиях. Всем запомнились ее яркие выступления на всероссийских турнирах и Азиатских играх, победы на этапах Кубка России. В июле Камилла участвовала в матче Китай — Россия в составе сборной России. Последним ярким спортивным достижением Камиллы Байбуриной стало первое место в индивидуальном и командном зачетах на чемпионате России среди сельских школьников — тем самым она продолжила победные традиции сельских шахматисток: в 2012 году победительницей была Сюмбель Ахунова из Дуванского района, в 2014 году — Диана Кулешова из поселка Раевский.

Сейчас Камилла Байбурина готовится к старту в чемпионате Приволжского федерального округа, где намерена еще раз подтвердить свою высокую квалификацию, сообщили в Федерации шахмат РБ.