УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе актер, каскадер и педагог Российской академии театрального искусства Роберт Елкибаев (г. Москва) даст бесплатный мастер-класс по сценическому движению. Он проведет несколько уроков 24-30 октября в малом зале Башкирского академического драмтеатра.

«Это будет целый семинар по сценическому движению. Мы организуем такое мероприятие впервые, но в будущем планируем сделать его традиционным. Возможно, расширим до фестиваля», — отметил исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей РБ Хурматулла Утяшев.

На мастер-классы из каждого театра республики приглашены по два-три человека, также примут участие несколько студентов Уфимского института искусств им. З. Исмагилова.

«С актерами буду заниматься тренингом, также в программе мастер-классов — индивидуальная и парная акробатика, работа с предметом и биомеханика», — сообщил Роберт Елкибаев.