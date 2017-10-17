Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

В Уфе актер и каскадер Роберт Елкибаев даст бесплатный мастер-класс по сценическому движению

КУЛЬТУРА

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе актер, каскадер и педагог Российской академии театрального искусства Роберт Елкибаев (г. Москва) даст бесплатный мастер-класс по сценическому движению. Он проведет несколько уроков 24-30 октября в малом зале Башкирского академического драмтеатра.

«Это будет целый семинар по сценическому движению. Мы организуем такое мероприятие впервые, но в будущем планируем сделать его традиционным. Возможно, расширим до фестиваля», — отметил исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей РБ Хурматулла Утяшев.

На мастер-классы из каждого театра республики приглашены по два-три человека, также примут участие несколько студентов Уфимского института искусств им. З. Исмагилова.

«С актерами буду заниматься тренингом, также в программе мастер-классов — индивидуальная и парная акробатика, работа с предметом и биомеханика», — сообщил Роберт Елкибаев.

Теги: театры
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть