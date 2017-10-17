В столице Башкирии пройдет Кубок ветеранов КХЛ
УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Объединенная федерация хоккея Башкирии совместно с хоккейным клубом «Салават Юлаев» проведет очередной ветеранский турнир, посвященный победе команды «Салават Юлаев» в чемпионате России сезона 2007-2008.
В Кубке примут участие ветераны четырех команд, входящие в КХЛ: «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Трактор» (Челябинск).
Кубок ветеранов пройдет с 20 по 22 октября в уфимском Дворце спорта (ул. Р. Зорге, 41).
Вход свободный.
Расписание матчей
20 октября
14.00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
15.50. Торжественное открытие турнира
16.00. «Трактор» — «Ак Барс»
21 октября
13.00. «Автомобилист» — «Трактор»
15.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
22 октября
11.00. «Ак Барс» — «Автомобилист»
13.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»
14.50. Торжественное закрытие турнира.