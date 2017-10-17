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17 октября Вторник

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В столице Башкирии пройдет Кубок ветеранов КХЛ

СПОРТ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Объединенная федерация хоккея Башкирии совместно с хоккейным клубом «Салават Юлаев» проведет очередной ветеранский турнир, посвященный победе команды «Салават Юлаев» в чемпионате России сезона 2007-2008.

В Кубке примут участие ветераны четырех команд, входящие в КХЛ: «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Трактор» (Челябинск).

Кубок ветеранов пройдет с 20 по 22 октября в уфимском Дворце спорта (ул. Р. Зорге, 41).

Вход свободный.

Расписание матчей

20 октября

14.00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

15.50. Торжественное открытие турнира

16.00. «Трактор» — «Ак Барс»

21 октября

13.00. «Автомобилист» — «Трактор»

15.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

22 октября

11.00. «Ак Барс» — «Автомобилист»

13.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»

14.50. Торжественное закрытие турнира.

Теги: хоккей, ветераны, КХЛ
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