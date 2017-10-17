УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Стало известно, почему Гузель Яхина не приедет в Уфу на премьеру спектакля по своей книге «Зулейха открывает глаза». Премьера состоится в Уфе 24-25 ноября. Спектакль ставит известный режиссер Айрат Абушахманов.

«Увы, приехать не смогу. Изначально было запланировано 17 ноября, и я уже наметила встречу с читателями в Уфе на эти дни. Но позже премьеру перенесли — и я уже не успеваю приехать, так как в конце ноября уезжаю на месяц в Европу», — сообщила Гузель Яхина. При этом писательница отметила, что при первой возможности приедет в Уфу посмотреть первый спектакль по своему дебютному роману.

Спектакль «Зулейха открывает глаза» станет первой премьерой 98-го сезона Башкирского драматического театра им. М. Гафури. Инсценировку романа сделала российский драматург Ярослава Пулинович. В спектакле занята большая часть труппы. По словам режиссера-постановщика, в спектакле не будет национальной привязки, а через призму главной героини будет показана судьба всей России, трагедия всей страны.