Предприятия Уфы неохотно выделяют средства на прививки сотрудников от гриппа Фото: ИА "Башинформ" Предприятия Уфы неохотно выделяют средства на прививки сотрудников от гриппа Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Темпы иммунизации уфимцев против гриппа признаны недостаточными. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

По ее словам, руководители предприятий очень неохотно выделяют средства на вакцинацию своих сотрудников. Не в полном объеме «осваивают даже федеральные деньги на вакцинацию». За счет средств предприятий в Уфе привито всего 964 человека вместо 28,6 тысячи. Еще примерно тысяча уфимцев привились против гриппа самостоятельно, за счет собственных средств.

По состоянию на 13 октября, в башкирской столице привито более 232,5 тысячи человек, или около 21% от численности населения.

За счет федерального бюджета привито почти 230 тысяч человек, свыше 192 тысяч из которых — взрослые.

Всего в этом году за счет средств федерального бюджета в столице Башкирии запланирована вакцинация 440,2 тысячи человек из контингента «группы риска». Из них — около 370 тысяч взрослых и более 70 тысяч детей. Это обеспечит охват иммунизацией около 39% населения Уфы.