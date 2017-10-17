УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

РИА «Новости» сообщают, что «В Минсельхозе рассказали о ситуации с ящуром в Башкирии». Ситуация с ящуром в Башкирии находится под контролем, и «возможность выноса возбудителя из неблагополучных пунктов республики минимальна, однако существует риск заноса вируса ящура в российские регионы со стороны Монголии, Китая и стран Закавказья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Минсельхоз также указал, что вспышка ящура в Башкирии не отразится на производстве молока и на уровне цен на него в федеральном масштабе. "Не затронуты крупные производители молока"».

«Аргументы и факты» дополняет вышесказанное заявлением вице-премьера: «Замглавы правительства Башкирии Ирек Мухаметдинов заявил об остановке распространения ящура в регионе. По его словам, инфицированный скот был уничтожен, остальной — провакцинирован. По данным Мухаметдинова, на территории четырех населенных пунктов и одного хозяйства было изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота, в зоне вакцинации находятся более 90 тысяч голов. Период карантина территории, пораженной вирусом ящера, продлится 21 день».

«Интерфакс-Россия» рапортует о том, что «Более 5,3 тыс. новобранцев из Башкирии отправятся в армию осенью 2017 года». Более 5,3 тыс. призывников из Башкирии пополнят ряды вооруженных сил России в ходе осенней призывной кампании 2017 года, сообщил военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" в понедельник в Уфе. По данным военкома, по сравнению с осенней призывной кампанией 2016 года количество новобранцев сократится на 700 человек, что составляет около 15%. Основная часть призывников — около 2 тыс. — отправится в воинские части Восточного военного округа. Первая отправка со сборного пункта состоится 23 октября в войска Западного, Восточного и Центрального военных округов.

РБК возвращает пользователей интернета к уже забытым баталиям в арбитражном суде Башкирии: «АФК «Система» выставила на продажу отель Marriott Courtyard в Москве. Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» намерена продать четырехзвездочную гостиницу Marriott Courtyard. Компания купила ее около года назад у сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. …Поиск потенциальных покупателей отеля ведется на фоне судебных разбирательств между «Роснефтью» и АФК «Система». Нефтяная компания подала в мае этого года иск на 170,6 млрд руб. В конце августа Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с компании 136 млрд руб».

ТАСС сообщает, что «АФК «Система» может выплатить 6,56 млрд рублей дивидендов за девять месяцев» и заверяет, что «Спор с "Роснефтью" не повлияет на дивиденды "Системы"». Ну и напоминает: «В мае 2017 года "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. "Система" подала апелляционную жалобу на это решение. Также не устроило это решение суда и истцов. В конце сентября 2017 года "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии».

«Интерфакс-Россия» пишет, что «Суд в Башкирии обязал семью бывшего чиновника возместить более 2 млн рублей ущерба от преступления. Баймакский районный суд в Башкирии взыскал с семьи бывшего заместителя главы администрации района более 2 млн рублей причиненного муниципальному бюджету ущерба от преступления, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник. Подсудимый на посту замглавы района курировал вопросы строительства и ЖКХ. В 2009 году он вынудил главу Зилаирского сельсовета без проведения торгов заключить муниципальный контракт на капремонт жилых домов в селе Ургаза с подконтрольной ему фирмой ООО "СтройТехКомплект", в которой его супруга работала главбухом».

ТАСС приводит примеры совершенно иного рода — примеры благородства. «Собянин наградил лауреатов премии "Крылья аиста". Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста". Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник в Государственном Кремлевском дворце.Кроме того, лауреатами премии в 2017 году стали главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Семак, журналист Ольга Алленова, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и президент УК "МКБ Капитал" Роман Авдеев».

Портал «Футбол», более известный как «Soccer.ru», как и ИА «Башинформ», в числе награжденных сразу увидел фамилию тренера «Уфы». «Наставник «Уфы» Сергей Семак стал лауреатом ежегодной московской премии «Крылья аиста»-2017, вручаемой за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. Специалист удостоился награды в номинации «Персона», — сообщает "соккер". — Напомним, что в прошлом году Семак и его супруга Анна взяли из детского дома девочку с ограниченными возможностями. Девочка стала уже восьмым ребенком в семье».

«Независимая газета» пишет, что «Запрет на высказывания в Интернете признан правомерным». Оказывается, «В КС обратился общественный деятель из Уфы Айрат Дильмухаметов, которого ранее суд приговорил к трем годам колонии за статьи, «публично оправдывающие терроризм». Ему также было запрещено в течение двух лет заниматься публицистической деятельностью. «Мемориал» уже внес Дильмухаметова в список политзаключенных.

Однако КС жалобу Дильмухаметова отклонил, а следовательно, сделал невозможными другие подобные иски. Напомним, что решения суда окончательные и обжалованию не подлежат. В определении КС сказано, что реализация любых свобод, включая свободу мысли, слова и творчества, «не должна нарушать прав других лиц, носить общественно опасный и противоправный характер». Поэтому виновные могут привлекаться к ответственности ради "охраны публичных интересов"».

«Парламентская газета» обратила внимание на предстоящее изменение одного из законов Республики Башкортостан, и сразу выделила главное: «В Башкортостане хотят отменить налоговые льготы на транспорт с мигалками». Впечатление оказалось настолько сильным, что перед глазами все замигало: «Председатель Госсовета Республики Башкортостан Константин Толстошеин представил законопроект об отмене льгот по налогу на транспорт с проблесковыми маячками». А потом померкло: «Получается, что регион несёт затраты федеральных организаций на исполнение ими соответствующих полномочий, — объяснил Толкачёв. — Но ведь законами регионов должны регулироваться льготы для местных организаций и населения, а тут одни выпадающие доходы получаются».

Этим же законопроектом увеличивается льгота по налогу на газовый транспорт — с 20 до 50 процентов. В данном случае подразумеваются пассажирские автобусы, зарегистрированные в Башкортостане: городские, пригородные и междугородные, а также грузовики и частники (льгота в размере 50%, но не более, чем на одну машину частного лица). При достижении машиной десятилетнего возраста право на льготу утрачивается. Однако сохраняется необычная льгота, тоже в 50%, на транспорт сельхозпроизводителей Башкирии, выплачивающих работникам зарплату не ниже среднереспубликанского уровня».