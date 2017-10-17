УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России объявило о начале подготовки к президентским выборам, которые пройдут в стране в марте 2018 года. Власти подготовили постановление, которым дали указания участвующим в подготовке выборов ведомствам, сообщает РБК.

Проект постановления, в котором официально даны указания министерствам и ведомствам в ходе предвыборной кампании, опубликован на портале нормативных правовых актов под названием «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента».

Всего проект насчитывает 37 пунктов. В пояснительной записке указаны меры содействия всех указанных органов, в числе которых МВД, ФСБ, Росгвардия, Минюст, ФНС, Минэнерго, Пенсионный фонд и другие, при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставки избирательной документации и других отправлений.