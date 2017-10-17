Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

Правительство объявило о начале подготовки к выборам Президента России - РБК

ПОЛИТИКА

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России объявило о начале подготовки к президентским выборам, которые пройдут в стране в марте 2018 года. Власти подготовили постановление, которым дали указания участвующим в подготовке выборов ведомствам, сообщает РБК.

Проект постановления, в котором официально даны указания министерствам и ведомствам в ходе предвыборной кампании, опубликован на портале нормативных правовых актов под названием «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента».

Всего проект насчитывает 37 пунктов. В пояснительной записке указаны меры содействия всех указанных органов, в числе которых МВД, ФСБ, Росгвардия, Минюст, ФНС, Минэнерго, Пенсионный фонд и другие, при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставки избирательной документации и других отправлений.

Теги: выборы Президента России
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть