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17 октября Вторник

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Спортсмены Башкирии стали чемпионами Европы по спортивной акробатике и жиму штанги

СПОРТ

Спортсмены Башкирии стали чемпионами Европы по спортивной акробатике и жиму штанги

Фото: администрация г. Октябрьский

Спортсмены Башкирии стали чемпионами Европы по спортивной акробатике и жиму штанги

Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Польше завершилось первенство Европы по спортивной акробатике. Россию и Башкортостан на этих соревнованиях представляла смешанная пара – Анастасия Чаганова и Никита Игнатьев из города Октябрьского под руководством известного тренера Олеси Муллагалиевой. Башкирские спортсмены выступали в возрастной группе 11-16 лет. Их соперниками стали спортсмены из десяти стран. Благодаря яркому, техничному выступлению, отточенному до мелочей, октябрьцы не оставили конкурентам ни единого шанса и завоевали золотую медаль.

Этой победе предшествовали долгие месяцы упорных тренировок, участие и успешные выступления в соревнованиях российского и регионального уровней, в первенстве России, а также участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике, которые ежегодно проходят в Октябрьском.

По мнению специалистов, не последнюю роль в этой победе сыграло и открытие в феврале этого года в городе Октябрьском нового специализированного зала для спортивной акробатики, в котором созданы все условия для комфорта и удобства спортсменов и всех любителей этого красочного и зрелищного вида спорта.

В эти же дни, с 11 по 15 октября, в испанской Ла Манге прошел чемпионат Европы по жиму штанги лежа среди юниоров, ветеранов и в открытой возрастной категории.

Лучшим в весовой категории до 66 килограмм вновь стал спортсмен из города Октябрьского Ян Урусов, который не только завоевал золото чемпионата, но и установил новый рекорд Европы, подняв 242,5 кг.

Сборная России стала победительницей чемпионата и в командном зачете. На втором месте — Германия, на третьем – Финляндия, сообщили в администрации Октябрьского.

Теги: спортивная акробатика, жим штанги
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