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УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Санкт-Петербурге при поддержке Конгресса (Курултая) башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области впервые прошел концерт Роберта Юлдашева и группы «Курайсы».

Прославленный башкирский кураист-виртуоз, четырехкратный обладатель Гран-при конкурсов кураистов и обладатель премии «Russian World Music Awards-2016» группа «Курайсы» собрали аншлаг. Музыканты порадовали гостей живым исполнением башкирских народных и русских мелодий, музыкой зарубежной эстрады.

«Послушать и увидеть одного из самых узнаваемых в мире башкирских музыкальных коллективов пришло очень много зрителей, — сообщила Эльвира Муталова. — Концерт прошел в очень душевной и теплой атмосфере. Роберт Юлдашев и группа «Курайсы» покорили сердца слушателей невероятной энергетикой и драйвом, проникновенной музыкой, обаянием и искренностью. В конце вечера все гости пустились в пляс».

В завершении концерта председатель Конгресса (Курултая) башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шамиль Муталов вручил артистам памятные подарки и благодарственное письмо за популяризацию башкирской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и выразил надежду на проведение в будущем еще более масштабных совместных проектов.