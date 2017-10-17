УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии от ящура привито более 90 тысяч животных. В зоне вакцинации (в радиусе 30 км от очага заболевания) — хозяйства части Туймазинского, Буздякского, Шаранского, Гафурийского районов республики, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на правительственное совещание.

«У нас сегодня ящура нет. То, что было инфицировано, уничтожено, остальной скот был провакцинирован, иммунитет имеет. Повторная вакцинация будет. Дезинфекция мощная идет», — сказал заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Мухаметдинов на совещании в понедельник.

По его данным, на территории четырех населенных пунктов и одного хозяйства было изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота (в том числе крупного рогатого, коз и овец). Период карантина на пораженной вирусом ящура территории продлится 21 день.

По оценке региональных властей, ущерб от вспышки ящура предварительно оценивается в 35-40 млн рублей.

В настоящее время в районе перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.