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17 октября Вторник

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В Башкирии корректируется налог на имущество организаций

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии вносят изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Депутаты предлагают распространить налогообложение от кадастровой стоимости на нежилые торгово-офисные помещения площадью свыше 1 000 кв. метров, расположенные в жилых домах. Документ также устанавливает порог по площади (2 000 кв. метров) для налогообложения от кадастровой стоимости нежилых зданий. Это затронет только здания, которые используются в торгово-офисных целях.

Дополнительные доходы бюджета в связи с отменой неэффективных льгот и расширением налогообложения от кадастровой стоимости составят 300 млн. рублей ежегодно, сообщили на президиуме Госсобрания РБ.

Законопроектом также предлагается распространить налогообложение от кадастровой стоимости на жилые дома и помещения, не учитываемые на балансе в качестве основных средств.

Для повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот в отношении объектов, находящихся в госсобственности устанавливаются дополнительные требования. Речь идет об объектах, предназначенных для телерадиовещания, имущества, используемого для оздоровления детей, а также для организаций, занимающихся тренингом и испытанием племенных лошадей.

Кроме того, депутаты предлагают отменить действие отдельных льгот, признанных неэффективными. Проект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании 27 октября.

Теги: налоги, законодательство
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