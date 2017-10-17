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Импортное детское питание планируют заместить отечественным

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Импортное детское питание планируют заместить отечественным Фото: Башинформ

Импортное детское питание планируют заместить отечественным Фото: Башинформ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России на смену импортному детскому питанию придут отечественные продукты. Правительство создало межведомственную группу по вопросу импортозамещения детского питания. В неё вошли представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава и Роспотребнадзора.

«Основными задачами рабочей группы станут формирование мер, направленных на устойчивое развитие производства детского питания, а также планов действий для перехода к импортозамещению и развитию экспорта», — сообщают «Известия».

По данным «Руспродсоюза», около 70% российского рынка детского питания принадлежит компаниям Danone, Nutricia, PepsiCo и российской компании «Прогресс». При этом производители отмечают, что сейчас из-за недостатка сырья на отечественном рынке вряд ли получится полностью отказаться от поставок иностранной продукции.

Теги: импортозамещение, детское питание
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