В Башкирии пройдет церковно-общественный форум VII Табынские чтения
В Башкирии пройдет церковно-общественный форум VII Табынские чтения Фото: Башинформ
В Башкирии пройдет церковно-общественный форум VII Табынские чтения Фото: Башинформ
УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Церковно-общественный форум VII Епархиальные Табынские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» состоится в Уфе 14 ноября 2017 года.
Форум проводится Уфимской епархией Башкортостанской митрополии РПЦ МП с участием Синодальных отделов Московской Патриархии, а так же Салаватской и Нефтекамской и Бирской епархий, Администрации Главы Республики Башкортостан, министерств и ведомств.
Табынские чтения способствуют развитию церковно-общественного взаимодействия в республике, конструктивному диалогу, обмену опытом, утверждению нравственных ценностей в жизни подрастающего поколения.
Организаторы определили темы секционных заседаний в этом году:
1. Роль образования в нравственном воспитании детей, молодежи и взрослых.
2. Интернет и нравственная миссия Церкви.
3. Нравственный взгляд в прошлое на пути в будущее
4. Милосердие — основа нравственности.
5. Роль государства в защите нравственных ценностей.
6. Традиционные семейные ценности — залог будущего человечества.