В Башкирии пройдет церковно-общественный форум VII Табынские чтения Фото: Башинформ В Башкирии пройдет церковно-общественный форум VII Табынские чтения Фото: Башинформ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Церковно-общественный форум VII Епархиальные Табынские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» состоится в Уфе 14 ноября 2017 года.

Форум проводится Уфимской епархией Башкортостанской митрополии РПЦ МП с участием Синодальных отделов Московской Патриархии, а так же Салаватской и Нефтекамской и Бирской епархий, Администрации Главы Республики Башкортостан, министерств и ведомств.

Табынские чтения способствуют развитию церковно-общественного взаимодействия в республике, конструктивному диалогу, обмену опытом, утверждению нравственных ценностей в жизни подрастающего поколения.

Организаторы определили темы секционных заседаний в этом году:

1. Роль образования в нравственном воспитании детей, молодежи и взрослых.

2. Интернет и нравственная миссия Церкви.

3. Нравственный взгляд в прошлое на пути в будущее

4. Милосердие — основа нравственности.

5. Роль государства в защите нравственных ценностей.

6. Традиционные семейные ценности — залог будущего человечества.