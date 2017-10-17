Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в 2019 году Фото: Башинформ Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в 2019 году Фото: Башинформ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Устный экзамен по русскому языку для девятиклассников станет обязательным в 2019 году. Собеседование будет проходить во вторую среду февраля, сообщают «Известия».

Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники. Без его успешной сдачи учащихся не допустят к итоговой аттестации (ГИА). Тем, кто не справится с заданием, разрешат пересдачу.

Введение нового экзамена подчеркнет важность использования на уроках устных форм работы. Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с разными людьми — качество, абсолютно необходимое любому современному человеку, уверены в Рособрнадзоре.