В Башкирии +10 градусов. В ближайшие часы дождь не прогнозируют Фото: автор В Башкирии +10 градусов. В ближайшие часы дождь не прогнозируют Фото: автор

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии сейчас достаточно тепло для октября. За окном +10 градусов тепла. Влажность составляет 97 процентов. Вероятность осадков в ближайшие два часа низкая. Но туман с утра может доставить автомобилистам неприятности.

Днем ожидается небольшой дождь, по югу до умеренного. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха прогреется до +13°.