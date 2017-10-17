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Жители Башкирии могут представить фотографии «убитых» дорог на конкурс

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут представить фотографии «убитых» дорог на конкурс Фото: автор

Жители Башкирии могут представить фотографии «убитых» дорог на конкурс Фото: автор

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Молодые фотографы и фотолюбители любого уровня квалификации Башкирии приглашаются на конкурс работ по дорожной тематике. Лучшие снимки попадут на фотовыставку, организованную по итогам конкурса. Организатором проекта выступил Общероссийский народный фронт.

На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране. Это могут быть изображения больших ям, колдобин на дорогах или же угодившей колесом в яму машины, а также необычного ремонта дорог, проводимого властями или силами самих жителей. Выбор сюжета ограничивается только воображением участников.

Обязательное условие для конкурсантов — состоять как минимум в одной из трех групп проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных сетях, где проводится конкурс (https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia), и разместить там фотографии с хэштегом #задорогибезям. Также необходимо сделать репост размещенной в группе фотографии у себя на странице в социальной сети и не удалять его до завершения конкурса. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди — граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что фотографии можно размещать до 15 ноября 2017 года включительно. Информация о победителях конкурса появится 30 ноября 2017 г. на страницах в социальных сетях https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia и на сайте проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru.

«Цель нашего фотоконкурса — привлечь молодых людей к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения, — пояснил Александр Васильев. – Проведенные в регионах дорожные рейды Народного фронта показали, что молодые люди проявляют большую заинтересованность к изменению ситуации на дорогах и готовы подключаться к этой работе. Мы рассчитываем, что проведение конкурса позволит реализовать новые форматы работы с молодежью, а также поможет повлиять на развитие социальной активности молодого поколения страны».

Теги: конкурсы, ОНФ, убитые дороги
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