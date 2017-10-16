Интеллектуальная энергетика должна развиваться через образовательные программы - Лилия Гумерова Фото: с сайта Правительства РБ Интеллектуальная энергетика должна развиваться через образовательные программы - Лилия Гумерова Фото: с сайта Правительства РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16 октября в рамках проходящей в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила на заседании постоянного Комитета по вопросам устойчивого развития, финансов и торговли. По мнению сенатора, назрела необходимость широкого вовлечения частного бизнеса в сферу возобновляемых источников энергии.

«Сегодня каждый пятый житель планеты лишён доступа к современным источникам энергии, – привела данные Лилия Гумерова. – Решить проблему может доступ к недорогим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии, например, энергии солнца, ветра и воды. При этом важную роль играет и экологический аспект. Так, только использование на Дальнем Востоке России строящихся 178 солнечных электростанций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью 146 МВт обеспечит жителей доступной энергией и сэкономит до 46 тысяч тонн дизельного топлива ежегодно».

Сенатор от Башкортостана отметила, что в Республике Башкортостан при активном содействии Главы региона Рустэма Хамитова активно строятся солнечные электростанции. Суммарная мощность башкирских СЭС в перспективе составит более 64 МВт, а это ещё и сотни новых, высококвалифицированных рабочих мест.

По мнению, Лилии Гумеровой, данная программа потребует открытия новых образовательных программ. С 2017 года в Севастопольском государственном университете началась подготовка специалистов в области интеллектуальной энергетики, осуществляемой в рамках дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Построенные в ее рамках в Калининградской области и в Крыму цифровые энергетические сети наполовину уменьшат потери электроэнергии и на 70 % снизят аварийность.