Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

На заседании Бюро Высшего совета «Единой России» обсудили ключевые аспекты развития страны

ПОЛИТИКА

На заседании Бюро Высшего совета «Единой России» обсудили ключевые аспекты развития страны

Фото: Олег Яровиков, ER.ru

На заседании Бюро Высшего совета «Единой России» обсудили ключевые аспекты развития страны

Фото: Олег Яровиков, ER.ru

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана, член Высшего совета партии «Единая Россия» Рустэм Хамитов принял участие в расширенном заседании Бюро Высшего совета партии, которое в формате видеоконференции провёл председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

На заседании обсуждались результаты деятельности рабочих групп Высшего совета партии по трём ключевым направлениям: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. Итоги работы были представлены в виде аналитических докладов.

– Сегодня мы живем в мире быстрых перемен. Непростая международная ситуация и формирование запросов в обществе ставят перед партией новые задачи. Поэтому считаю работу Высшего совета по подготовке материалов по наиболее острым и важным вопросам общественно-политической жизни страны актуальной. Предлагаю сделать подготовку докладов ежегодной, – заявил Борис Грызлов. – Основная часть каждого из докладов – это актуальная информация о проблемах и задачах основных сфер социально-экономической, международной и государственной политики России. Каждый из докладов содержит приложения – конкретные инициативы и предложения, наиболее перспективный региональный опыт. Ключевые идеи докладов могут лечь в основу инициатив, реализуемых партией.

Напомним, что Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия» успешно реализует ряд инфраструктурных проектов, в числе которых «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Детский спорт» и «Городская среда».

Теги: партийные проекты, глава рб
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть