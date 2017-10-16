На заседании Бюро Высшего совета «Единой России» обсудили ключевые аспекты развития страны Фото: Олег Яровиков, ER.ru



На заседании Бюро Высшего совета «Единой России» обсудили ключевые аспекты развития страны Фото: Олег Яровиков, ER.ru

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана, член Высшего совета партии «Единая Россия» Рустэм Хамитов принял участие в расширенном заседании Бюро Высшего совета партии, которое в формате видеоконференции провёл председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

На заседании обсуждались результаты деятельности рабочих групп Высшего совета партии по трём ключевым направлениям: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. Итоги работы были представлены в виде аналитических докладов.

– Сегодня мы живем в мире быстрых перемен. Непростая международная ситуация и формирование запросов в обществе ставят перед партией новые задачи. Поэтому считаю работу Высшего совета по подготовке материалов по наиболее острым и важным вопросам общественно-политической жизни страны актуальной. Предлагаю сделать подготовку докладов ежегодной, – заявил Борис Грызлов. – Основная часть каждого из докладов – это актуальная информация о проблемах и задачах основных сфер социально-экономической, международной и государственной политики России. Каждый из докладов содержит приложения – конкретные инициативы и предложения, наиболее перспективный региональный опыт. Ключевые идеи докладов могут лечь в основу инициатив, реализуемых партией.

Напомним, что Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия» успешно реализует ряд инфраструктурных проектов, в числе которых «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Детский спорт» и «Городская среда».