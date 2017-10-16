В Башкирии нарушались права детей-сирот на первоочередное обеспечение путевками в санатории Фото: автор В Башкирии нарушались права детей-сирот на первоочередное обеспечение путевками в санатории Фото: автор

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Органы прокуратуры Башкирии проверили соблюдение прав детей-сирот. Выявлены нарушения прав сирот на ежегодную диспансеризацию и первоочередное обеспечение путевками для санаторно-курортного лечения.

Установлено, что свыше 1,8 тысяч сирот в текущем году не прошли положенную диспансеризацию, нарушался и ее порядок. Так, в городе Салават трое несовершеннолетних не прошли консультацию у стоматолога, эндокринолога и офтальмолога. В Кировском районе г. Уфы, Баймакском и Бижбулякском районах республики осмотры проводили медики, не имеющие соответствующего уровня образования. В Федоровском районе в документы были внесены сведения о приеме детей врачом-психиатром, фактически находившемся в это время в отпуске.

Также в Федоровском районе из 94 путёвок для санаторно-курортного лечения детей только пять были предоставлены сиротам.

По фактам нарушений прокуроры внесли в медицинские организации, органы местного самоуправления и детские учреждения представления. Прокуратура республики потребовала устранить допущенные нарушения от региональных Минздрава, Минобра и Минтруда. От руководителя территориального органа Росздравнадзора по республике также потребовано обеспечить надлежащий контроль в данной сфере, сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.