УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За минувшую неделю, с 9 по 15 октября на дорогах Башкортостана зарегистрировано 102 автомобильных аварий. В них 23 человека погибли, 122 получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГИБДД по РБ.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 21 тысячи нарушений правил дорожного движения. В 702 случаях ДТП происходило из-за выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено. 586 нарушений ПДД совершено пешеходами, более 3,8 тысячи нарушений — водителями автобусов.